Frosinone-Juventus: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

Alle 12:30 di sabato 23 dicembre si apre la seconda parte della 17ª Giornata di Serie A. Di scena Frosinone-Juventus gara particolarmente interessante sulla carata. I ciociari hanno voglia di firmare un’altra impresa dopo lo 0-4 rifilato al Napoli in Coppa Italia. I bianconeri, dopo l’1-1 contro il Genoa, non possono permettersi un altro passo falso che potrebbe far scappare l’Inter. Vediamo i dettagli del match.

Frosinone-Juventus: probabili formazioni

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Monterisi, Romagnoli, Oyono; Gelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Kaio Jorge, Ibrahimovic.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Frosinone-Juventus: orario

Frosinone-Juventus, valida per la 17ª Giornata di Serie A, è in programma sabato 23 dicembre, alle ore 12:30, allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone.

Frosinone-Juventus: pronostico

Le gare contro Monza e Genoa hanno insegnato che la Juventus, se il ‘corto muso’ si inceppa, rischia di andare in difficoltà. La partita contro il Frosinone, stanco dalla Coppa Italia ma galvanizzato dallo 0-4 inflitto al Napoli, non è da sottovalutare, nonostante la differenza di valori fra le due squadre. Cercate una sicurezza? La Juventus un modo di fare gol lo trova sempre: MG 1-3 Ospite.

Frosinone-Juventus: diretta tv

Frosinone-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).