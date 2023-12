Gran Galà AIC, che figura: c’è un errore nel premio di Kvaratskhelia | FOTO

CalcioWeb

Durante il Gran Galà AIC 2023, cerimonia di premiazione dei principali campioni del campionato di calcio italiano, il Napoli è stato grande protagonista in diverse categorie. Khvicha Kvaratskhelia ha visto il suo straordinario campionato 2022-2023 premiato con ben due riconoscimenti: l’inserimento nella top 11 della Serie A e il premio per il gol dell’anno.

Sul trofeo relativo alla più bella marcatura della stagione però, è presente un errore: in una foto pubblicata sui social, si vede come il nome di Kvaratskhelia sia stato storpiato in Kvaratskheila.

Il commento di Paolo Ziliani

Su ‘X’ il giornalista Paolo Ziliani si è espresso con parole dure su quanto accaduto: “per dire come siamo ridotti: il nostro calcio è quello che premia il miglior giocatore apparso in Italia negli ultimi anni consegnandogli un trofeo in cui il suo cognome è scritto con due errori. Ci meritiamo che #Kvaratskhelia se ne vada in Premier League al più presto. A noi interessa salvaguardare altri brand“.

In realtà l’errore è soltanto uno: l’apostrofo iniziale è attribuibile alla grafia georgiana, l’inversione di “helia” in “heila” è un semplice errore di battitura.