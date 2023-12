Juventus, chi è Vasilije Adzic? Il baby talento strappato a una squadra di Serie A

CalcioWeb

Magari non sarà il rinforzo ‘da scudetto’, ma quando la Juventus si muove con largo anticipo su un giovane di prospettiva, c’è da giurare che l’aspettativa su di lui sia pari al talento. Nella notte italiana arriva la conferma che il blitz dei bianconeri è andato a buon fine: Vasilije Adzic vestirà la casacca della Juventus.

L’affondo decisivo, secondo Sky Sport, è stato di 5 milioni di euro più la percentuale sulla futura rivendita da destinare al Buducnost, club nel quale il ragazzo milita attualmente. L’accordo è da mettere nero su bianco.

Juventus, chi è Vasilije Adzic?

Trequartista montenegrino, con quel talento balcanico che, seppur storicamente venga espresso a sprazzi, fa sempre innamorare i tifosi. Chiedere di Jovetic in Serie A, o di Vucinic per restare in maglia Juventus. Per fare paragoni è ancora presto. Il ragazzo deve ancora compiere 18 anni (il prossimo 12 maggio) e arriverà in Italia solo al termine dell’attuale stagione che terminerà in Montenegro.

Classe 2006, alto 185 cm, gioca nella posizione di trequartista centrale, ma non disdegna lo spostamento sulla sinistra, fascia dalla quale può rientrare con il destro, suo piede forte. Ha già debuttato nelle qualificazioni per la Champions League e per la Conference League. Nella massima serie montenegrina ha già giocato 19 partite siglando 5 gol e fornendo 1 assist.

Su di lui aveva messo gli occhi anche il Bologna, ma il rilancio economico della Juventus, oltre alla forza del progetto bianconero, presentatogli personalmente con un viaggio a Podgorica, ha spinto il ragazzo a scegliere Torino come sua prossima destinazione.