Juventus, Milan e Napoli: è già troppo tardi! E intanto l’Inter sul calciomercato…

CalcioWeb

L’inizio del nuovo anno è sempre un periodo cruciale per il calcio italiano, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per le squadre di Serie A chiamate a muoversi sul fronte calciomercato. E’ arrivato il momento dei bilanci dopo la prima parte di stagione e iniziano i primi contatti tra presidenti e allenatori per valutare le mosse in fase di trattative.

L’Inter si muove in anticipo

Mentre il Milan, la Juventus e il Napoli sembrano ancora indecise o bloccate in trattative complesse, l’Inter si è dimostrata pronta e determinata fin dall’inizio del mercato invernale. L’arrivo di Tajon Buchanan, centrocampista canadese, è stato un colpo di mercato che ha confermato le ambizioni del club nerazzurro e la capacità del dirigente Marotta di muoversi in anticipo per superare la concorrenza dei rivali. Buchanan è considerato un calciatore completo in grado di garantire un valido ricambio e impensierire i titolari.

Milan, Juventus e Napoli in ritardo

Nel frattempo, il Milan sembra ancora concentrato su trattative lunghe e complesse, cercando di rinforzare la squadra ma senza grossi risultati. Il caso principale è quello di Jakub Piotr Kiwior, difensore polacco. L’Arsenal è sempre un osso durissimo in fase di trattativa e la concorrenza per l’ex Spezia è agguerrita.

La Juventus è in emergenza a centrocampo dopo la squalifica di Fagioli e quella in arrivo di Pogba. Le idee sono poche e confuse. L’arrivo di Phillips del Manchester City è quello più probabile ma sono in corso valutazioni da parte del tecnico Allegri. Le operazioni per Hojbjerg e Sudakov si preannunciano in salita almeno a gennaio.

Infine il Napoli. La squadra azzurra si è addirittura indebolita dopo la cessione di Elmas al Lipsia e la trattativa più calda in entrata è quella di uno scambio con la Salernitana. I tifosi sono, giustamente, preoccupati.

La sessione invernale di calciomercato si è aperta con un paradosso: la squadra di più forte e completa si è rinforzata ulteriormente…