Juventus, la mossa per sfruttare le caratteristiche di Vlahovic

La Juventus è tornata al successo in Serie A dopo il passo falso contro il Genoa e si è rilanciata per il primo posto. La gara della 17ª giornata del campionato di Serie A contro il Frosinone si è conclusa sul risultato di 1-2 con il gol decisivo realizzato da Dusan Vlahovic, bravo a sfruttare con un bellissimo colpo di testa un cross dalla destra.

L’inizio di stagione non ha rispecchiato al cento per cento il suo potenziale ed i demeriti non sono da attribuire solo all’attaccante serbo. Il gioco della Juventus, infatti, non sfrutta al meglio le caratteristiche degli attaccanti e in particolar modo i calciatori di dinamismo. Il tecnico Allegri attua principalmente una tattica conservativa, predilige il possesso palla con poche verticalizzazioni e difficilmente gli attaccanti si trovano in posizione ideale per calciare in porta.

Le prime punte della Juventus (Vlahovic, Milik e Kean) sono costrette a lottare con i difensori avversari per liberarsi al tiro e poche volte nell’arco dell’incontro si trovano a tu per tu con il portiere.

L’importanza di Weah

Una mossa strategica che potrebbe dare nuovo slancio all’attacco della Juventus e, di conseguenza, a Vlahovic, potrebbe essere l’inserimento di Tim Weah nel ruolo di titolare inamovibile. Il giovane calciatore statunitense è noto per la sua velocità, capacità di dribbling, abilità nel saltare l’uomo e fornire assist pericolosi. L’asse McKennie-Weah potrebbe mettere in crisi le difese avversarie e non solo a partita in corso.

La sfida per Massimiliano Allegri sarà quella di trovare l’equilibrio tra una solida difesa e un attacco più dinamico. Il reparto difensivo della Juventus si è dimostrato molto affidabile e con appena 11 gol subiti è la seconda miglior difesa del campionato. Al contrario, la fase offensiva non incide con continuità ed è un vero e proprio paradosso considerando la forza degli attaccanti bianconeri. La carta Weah potrebbe spostare gli equilibri, dal punto di vista tattico e della pericolosità offensiva.