Juventus-Napoli, Kvara sbaglia un gol clamoroso | VIDEO

Juventus e Napoli sono in campo per il big match della 15ª giornata del campionato di Serie A in una partita per le zone alte e che non ha bisogno di presentazioni. I bianconeri sono in corsa per la vittoria dello scudetto, gli azzurri sono in ritardo ma hanno tutte le capacità per rientrare in corsa.

Vlahovic e Chiesa da una parte, dall’altra Osimhen, Kvara e Politano. Partenza sprint dei bianconeri, in particolar modo per Chiesa. L’occasione più grande è per il Napoli. Il difensore Bremer sbaglia l’uscita, Osimhen serve un pallone perfetto ma Kvara calcia clamorosamente alto.