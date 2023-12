Juventus, Nicolussi Caviglia in uscita: contatti per il prestito in Serie A

CalcioWeb

La Juventus è concentrata in vista del match della 17ª giornata del campionato di Serie A ed è una seria candidata alla vittoria dello scudetto. La squadra di Massimiliano Allegri è in campo per preparare la sfida contro il Frosinone con il chiaro obiettivo di riscattare il pareggio dell’ultima giornata contro il Genoa.

La dirigenza è attiva sul fronte calciomercato invernale e sono in arrivo i primi annunci in entrata e uscita. Un calciatore con la valigia in mano è Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000. Si tratta di un calciatore di grande talento destinato a chiudere la stagione in prestito per maturare esperienza.

E’ andato in scena un summit con l’Udinese, alla ricerca di un centrocampista centrale. La trattativa è stata impostata sulla base del prestito secco. I bianconeri sono in vantaggio sulla Salernitana, alla ricerca di rinforzi considerando la situazione disperata di classifica.