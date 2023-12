Juventus, pronto il rinnovo di Bremer: cifre e dettagli

CalcioWeb

Difesa blindata e ‘corto muso’, due dei capisaldi della filosofia di Massimiliano Allegri che, piaccia o no, in Serie A risulta efficace. I bianconeri sono secondi a quota 40 punti, 4 in meno dell’Inter capolista. Una proiezione di tutto rispetto quella che vedrebbe la ‘Vecchia Signora’, in piena lotta scudetto, scollinare quota 80 punti a fine anno.

Al netto di un attacco da soli 26 gol in 17 partite, comunque cinico nonostante le 15 marcature in meno dell’Inter, la difesa è il punto forte. Solo 11 reti subite, 4 quelle in casa. Una delle colonne portanti della retroguardia, Gleison Bremer, è pronta a legarsi per un anno in più ai colori bianconeri.

Juventus, quasi fatta per il rinnovo di Bremer

L’accordo è da mettere solo nero su bianco, le parti sono già verbalmente allineate. Si parla di un prolungamento annuale dell’attuale contratto in scadenza il 30 giugno 2027 (nuova scadenza 30 giugno 2028, ndr). Il centrale brasiliano, che attualmente guadagna 5 milioni netti a stagione, riceverà anche un leggero ritocco all’ingaggio che dovrebbe avvicinarsi ai 5.5 milioni.