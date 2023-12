Juventus spietata: vince di corto-muso contro la Roma e accorcia sull’Inter | CLASSIFICA

CalcioWeb

Si è conclusa con il botto la 18ª giornata del campionato di Serie A e l’ultima partita del 2023 ha regalato il rilancio della Juventus per la corsa scudetto. Dopo il passo falso dell’Inter sul campo del Genoa, la squadra di Massimiliano Allegri si è confermata molto solida in fase difensiva ed il gol di Rabiot è nato dalla bella giocata di Vlahovic. La compagine di Mourinho si è dimostrata in grossa difficoltà nella costruzione del gioco e gli uomini chiave non hanno fatto la differenza.

I bianconeri si schierano con la coppia formata da Yildiz e Vlahovic, solo panchina per Chiesa. Gli ospiti rispondono con la coppia Lukaku-Dybala. La prima occasione è per gli ospiti: tiro di Cristante ed il palo esterno salva Szczesny. I bianconeri rispondono ma con poco pericolosità. L’ex della partita, Dybala, sfiora il gol con un esterno pericolosissimo.

Nella ripresa la Juventus la sblocca e la partita svolta: al 47′ passaggio illuminante di Vlahovic e il centrocampista Rabiot non perdona Rui Patricio. La Roma si gioca la carta Pellegrini, i bianconeri rispondono con Chiesa. Ci prova ancora Dybala, poi gli ingressi in campo di El Shaarawy, Milik e Azmoun.

McKennie si divora il raddoppio in contropiede, si salva Rui Patricio. Nel finale gol annullato a Chiesa, poi il risultato non cambia più. Finisce 1-0 ed i bianconeri rientrano in corsa per lo scudetto.

La classifica

Inter 45

Juventus 43

Milan 36

Fiorentina 33

Bologna 31

Atalanta 29

Roma 28

Napoli 28

Lazio 27

Torino 24

Monza 22

Genoa 20

Lecce 20

Frosinone 19

Udinese 17

Sassuolo 16

Verona 14

Cagliari 14

Empoli 13

Salernitana 12