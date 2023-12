Kasami, follia ed espulsione: gomitata all’avversario in Samp-Feralpisalò

CalcioWeb

E’ in corso Sampdoria-Feralpisalo, una partita importante valida per il campionato di Serie B. La squadra di Andrea Pirlo è reduce da un rendimento positivo ed è rientrata pienamente in corsa per la qualificazione ai playoff.

Partenza sprint della Feralpisalo che si porta in doppio vantaggio con i gol realizzati da Bergonzi e Butic. Al 27′ i padroni di casa rientrano in partita con il solito gol di Esposito. Passano 5 minuti e la gara svolta di nuovo: Kasami perde la testa e rifila un gomitata all’avversario. Per l’arbitro è espulsione diretta.