Lavezzi, sui social la prima pubblicazione: come sta l’ex calciatore | FOTO

CalcioWeb

Momento critico per l’ex calciatore Pocho Lavezzi, ricoverato in una clinica di riabilitazione dopo un incidente spaventoso ad una festa in Uruguay. Le prime indiscrezioni parlavano di un accoltellamento, ma successivamente si è fatto chiarezza sull’incidente che ha visto coinvolto l’ex calciatore argentino, che ha riportato diverse fratture, ma sembra non abbia ferite da taglio.

Trasferito prestissimo in Argentina, per stare vicino alla sua famiglia, Lavezzi sta valutando adesso la possibilità di lasciare la clinica, secondo quanto riferito dai media argentini, per la sua incapacità di adattarsi alle regole del luogo.

Il fratello del Pocho ha condiviso sui social uno scatto nel quale si vede Lavezzi riposare su un divano, commentando “smettila di inventare cose stupide. Rispetto per lui e per la famiglia“.

La prima pubblicazione di Lavezzi

Intanto Lavezzi ha pubblicato la sua prima Storia Instagram dopo l’incidente. L’ex calciatore ha condiviso una sua foto, nella quale appare sorridente con una canzone che recita: “so che a volte la vita è così, un giorno no e un giorno sì. Non voglio contraddirmi ma posso solo dire ‘mi sono abituato’. Non riuscire a correggere, fermarsi per poi continuare, e lottare per ottenere ciò che sognavo”.