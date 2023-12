Mazzarri, adesso serve una decisione forte

CalcioWeb

Si ferma ancora il Napoli, alla terza sconfitta consecutiva tra campionato e Champions League dopo il ritorno in panchina di Walter Mazzarri. La sfida della 15ª giornata del campionato di Serie A contro la Juventus si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol nel secondo tempo siglato da Federico Gatti. La recente sconfitta contro i bianconeri ha messo in luce non solo un problema di risultati e classifica, ma anche una riflessione più profonda sulle scelte tattiche del suo allenatore.

Con un 4-3-3 che sembra non adattarsi pienamente alle idee del nuovo tecnico, si apre un dibattito sulla necessità di un ritorno al 3-5-2, un modulo che rappresenta il marchio di fabbrica dell’allenatore toscano. Sembra ormai una mossa obbligata per risollevare la stagione e tornare in lotta per obiettivi importanti.

Il 3-5-2, con la sua flessibilità e la sua capacità di bilanciare difesa e attacco, potrebbe essere la chiave per mettere in mostra la qualità del gioco del Napoli e compattare la squadra in fase difensiva. I tre attaccanti non sembrano sposarsi al meglio con la gestione della partita di Mazzarri e la coppia Kvara-Osimhen potrebbe comunque pungere in contropiede con tante soluzioni pronte a subentrare dalla panchina.

Inoltre, il cambio di modulo potrebbe essere visto come un segno di coraggio da parte di Mazzarri, andando contro le preferenze espresse dal presidente De Laurentiis e confermate dalla scelta di affidarsi inizialmente a Rudi Garcia dopo l’addio con Spalletti. Anche il mancato ingaggio di Igor Tudor è riconducibile ad un aspetto prettamente di modulo. Mazzarri dovrà dimostrare coraggio già dalle prossime partite ed affidarsi ad un modulo più adeguato al suo gioco e alla sua carriera.

Il Napoli ha tutte le carte in regola per tornare a vincere, anche adottando un nuovo sistema di gioco. La decisione di Mazzarri, di ritornare al 3-5-2, potrebbe quindi non solo rivelarsi una scelta vincente in termini di risultati, ma anche un passo fondamentale per programmare il futuro dopo lo shock dell’addio di Spalletti.