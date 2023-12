Milan, Ibra ‘pazzo’ di gioia: le parole dopo il ritorno in rossonero

CalcioWeb

Zlatan Ibrahimovic torna al Milan per iniziare una nuova avventura nel ruolo di dirigente. “Il mio amore per i rossoneri non avrà mai fine e l’opportunità di far parte del loro futuro in modo significativo è qualcosa che avrei solo potuto sognare”. Sono le parole dell’ex attaccante.

“Sono grato a Gerry Cardinale per avermi messo a disposizione questa opportunità. Questa non è una decisione che prendo alla leggera. Ho pensato a lungo e intensamente ai primi passi della mia carriera post calcio giocato, e non potrei essere più entusiasta di iniziare questo viaggio come membro di RedBird e Milan. Per me e la mia famiglia, questo è davvero un ritorno a casa”.