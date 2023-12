Milan, tornano i titolari e la vittoria è netta: 3-0 al Monza, in gol il giovane Simic

CalcioWeb

Il Milan recupera alcune pedine fondamentali, le inserisce nelle rispettive zone di competenza e torna a vincere in maniera netta, anche bella da vedere, come non succedeva da tempo. Conto il Monza, Pioli vara una particolare difesa a tre con Pobega come braccetto, ma lo fa per dare maggiore protezione al rientrante Kjaer, ripropone la catena di sinistra Theo Hernandez-Leao, può contare sulla fisicità di Loftus-Cheek a centrocampo e sul tridente titolare. E il Milan torna a fare il Milan nonostante gli infortuni di Musah in settimana, Pobega e Okafor in campo, continuino a metterci lo zampino.

Reijnders, inossidabile e insostituibile, apre le danze con uno slalom per vie centrali e una ‘puntata’ che trova Di Gregorio impreparato. Lo stop di Pobega ‘favorisce’ il secondo gol: entra il giovane primavera Jan-Carlo Simic che si fa trovare subito pronto a deviare sottomisura un assist di Leao: esordio con gol a San Siro dopo 17′, non male.

Il tris arriva nella ripresa: imbucata illuminante di Reijnders, assist di Giroud in giravolta, conclusione di Okafor entrato da appena 9′ minuti. L’attaccante svizzero si fa male poco dopo e torna in panchina: la sua partita è durata appena 13′ minuti. Una vittoria importante per i rossoneri che rosicchiano 2 punti alla Juventus e mantengono il terzo posto in attesa che l’infermeria si svuoti e smetta di riempirsi a ritmi preoccupanti.

Classifica Serie A

Inter 38

Juventus 37

Milan 32

Napoli 27

Roma 25

Bologna 25

Fiorentina 24

Atalanta 23

Torino 23

Lazio 21

Monza 21

Lecce 20

Frosinone 19

Genoa 16

Sassuolo 15

Cagliari 13

Udinese 12

Empoli 12

Verona 11

Salernitana 8