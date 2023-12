Milan, il ritorno di Gabbia aumenta la preoccupazione dei tifosi rossoneri

CalcioWeb

Una premessa: Matteo Gabbia è un buon difensore e non è in discussione dal punto di vista tecnico. Il ritorno del calciatore italiano al Milan dopo un prestito al Villarreal ha sollevato, però, diverse domande riguardo alla sua efficacia nel contesto attuale del club rossonero.

Cresciuto proprio nel Milan, ha dimostrato di avere una solida base tecnica e una buona qualità anche in fase di marcatura. Il ritorno al Milan in questo momento solleva interrogativi. Il club rossonero sta attraversando una stagione complicata, con risultati altalenanti e anche la qualificazione alla prossima Champions League è a serio rischio.

Il tecnico Stefano Pioli ha bisogno di calciatori in grado di spostare gli equilibri e contribuire immediatamente al miglioramento delle prestazioni della squadra.

Una mossa rischiosa?

Il ritorno di Gabbia potrebbe essere interpretato come una mossa della ‘disperazione’ dopo le ultime imprecisioni dei difensori e i tanti infortuni nel reparto arretrato. In una squadra che ha bisogno di soluzioni immediate per risollevare la stagione, il difensore 24enne potrebbe non essere la risposta ideale. In questa prima parte di stagione, Gabbia ha giocato 13 volte, di cui 11 da titolare. Solo in 7 occasioni è partito titolare in Liga mentre in 6 partite si è disimpegnato con il palcoscenico dell’Europa League.

In più il Villarreal non è di certo una squadra irresistibile. Il Sottomarino Giallo si trova nei bassifondi della classifica, il 13° posto è preoccupante e alimenta i dubbi sulla forza della squadra. In questo contesto di difficoltà il difensore italiano non è riuscito ad imporsi.

In arrivo Popovic

A inizio gennaio è prevista la firma di Matija Popovic, un trequartista serbo classe 2006. Anche in questo caso stiamo parlando di un calciatore con poche possibilità di incidere nella stagione in corso. Si tratta infatti di un calciatore giovanissimo e con poche prospettive di giocare titolare nel breve periodo. Il calciomercato del Milan non si apre con le migliori intenzioni.