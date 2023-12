Mourinho infiamma Sassuolo-Roma: parole dure verso l’arbitro. La FIGC interviene

CalcioWeb

“L’arbitro mi preoccupa, lo abbiamo avuto tre volte come quarto uomo e la sensazione è che non abbia la stabilità emozionale per una gara di questa livello. Non è solo Sassuolo-Roma, noi siamo a 3 punti dalla zona Champions. Il profilo dell’arbitro non mi lascia tranquillo. nemmeno il Var, è un arbitro con il quale abbiamo auto sempre sfortuna“. Parole al napalm quelle di Josè Mourinho che in conferenza stampa accende la miccia di Sassuolo-Roma. Le frasi sono rivolte all’arbitro Mercenaro e al Var Di Bello che domani saranno protagonisti della gara.

Mourinho su Berardi: “lo amo e lo odio”

Il tecnico portoghese ha parlato, in conferenza stampa, anche di Domenico Berardi. “Giocatore fantastico. Ma bisogna avere più rispetto per l’avversario e per il gioco. E’ troppo quello che fa per destabilizzare: prende gialli, falli, rigori inesistenti – ha spiegato – Io lo amo e lo odio“.

La FIGC apre un’indagine

La procura federale della Federcalcio, secondo quanto apprende l’Ansa, ha aperto un procedimento per dichiarazioni lesive dopo quanto dichiarato dall’allenatore della Roma, Josè Mourinho, nei confronti dell’arbitro Marcenaro, designato per la partita di domani Sassuolo-Roma.