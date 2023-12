Napoli-Braga: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Ultimo turno dei gironi di Champions League tra martedì e mercoledì con importanti verdetti in palio. Il Napoli affronterà il Braga per blindare il passaggio agli ottavi e intascare ben 15 milioni di euro. I partenopei, visti i 7 punti in classifica, sono a +3 sui portoghesi contro i quali hanno vinto 1-2 lo scontro diretto dell’andata.

In caso di vittoria o pareggio Osimhen e compagni sarebbero qualificati. Anche in caso di sconfitta con un solo gol di csarto la squadra di Mazzarri potrebbe staccare il pass per la fase eliminatoria.

Napoli-Braga: probabili formazioni

Napoli (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

All. Mazzarri

Braga (4-2-3-1) – Matheus; Gomez, Fonte, Niakatè, Borja; Moutinho, Carvalho; Djalo, Zalazar, Horta; Banza

All. Jorge

Napoli-Braga: orario

La partita Napoli-Braga, valida per la 6ª Giornata di Champions League, è in programma martedì 12 dicembre, alle ore 21:00 allo Stadio “Maradona” di Napoli.

Napoli-Braga: pronostico

Due risultati sue tre a disposizione del Napoli per blindare il secondo posto e la qualificazione. La squadra di Mazzarri non è in grandissima forma, ma contro il Braga un risultato positivo è d’obbligo. Segno: 1X.

Napoli-Braga: diretta tv

Napoli-Braga di Champions League sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252 e in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Mediaset Infinity+.