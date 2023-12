Inter devastante, prova di forza al ‘Maradona’: 0-3 al Napoli e messaggio alla Juve | CLASSIFICA

CalcioWeb

Un’altra prova di forza dell’Inter nel campionato di Serie A e situazione in zona scudetto sempre più delineata. Continua il bellissimo duello per il primo posto con la Juventus, i nerazzurri sono stati in grado di superare il Napoli al ‘Maradona’ e continuano a confermarsi i favoriti per la vittoria finale.

Il Napoli ci prova con il recuperato Osimhen, poi Kvara e Politano, i nerazzurri rispondono con la solita coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram. La prima occasione è per Elmas, al 12′ il gol giustamente annullato a Thuram. Infortunio per de Vrij, entra Carlos Augusto. Al 36′ i padroni di casa sfiorano il gol, solo la traversa ferma Politano. Occasione per Lautaro, poi l’Inter trova il vantaggio con un bolide di Calhanoglu. Il Napoli protesta per un contatto Lautaro-Lobotka ad inizio azione.

Sommer è miracoloso e salva il risultato, al 62′ l’Inter trova il raddoppio con una bellissima azione: il centrocampista Barella concretizza. La porta per il Napoli è stregata, il portiere nerazzurro è in giornata di grazia. All’85’ è Thuram a chiudere i conti per il definitivo 0-3.

La classifica

Inter 35 Juventus 33 Milan 29 Napoli 24 Roma 24 Fiorentina 23 Bologna 22 Atalanta 20 Lazio 20 Frosinone 18 Monza 18 Torino 16 Lecce 16 Sassuolo 15 Genoa 15 Udinese 12 Empoli 11 Verona 10 Cagliari 10 Salernitana 8