Napoli, rinnovo Osimhen: il nuovo maxi stipendio e la clausola che lo rende vendibile

“Victor Osimhen e il Napoli insieme fino al 2026“. Il tanto atteso accordo sul rinnovo di contratto di Victor Osimhen con il Napoli è adesso ufficiale. Firme messe nero su bianco, soddisfazione da entrambe le parti. Un regalo di Natale, come già annunciato da Aurelio De Laurentiis.

Il maxi stipendio e la clausola

Soddisfatte le richieste del calciatore e del suo entourage. Lo stipendio di Osimhen va oltre il raddoppio: si passa dagli attuali 4.5 milioni ai 10 tondi. In realtà, su questo aspetto non c’è mai stata alcuna difficoltà. Il nodo da sciogliere era la clausola rescissoria che, in caso di offerta, rende il giocatore vendibile e impedisce al Napoli di mettere un veto.

La scorsa estate, De Laurentiis aveva rifiutato 200 milioni dall’Arabia Saudita affermando che con quella cifra potessero comprare solo un piede di Osimhen. Adesso, la clausola rescissoria è fissata a 130 milioni: con 70 milioni in meno gli arabi o qualsiasi altra big europea potrà acquistare il calciatore. Il Napoli incasserà una cifra pesantissima, ma sa che già in estate potrebbe dire addio al calciatore.