“Così il Napoli non lo mando”, il dettaglio sulla Supercoppa che fa infuriare De Laurentiis

La Supercoppa Italiana si avvicina e le polemiche non mancano. Dopo i continui cambi di date (si giocherà dal 18 al 22 gennaio), questa volta sotto i riflettori della critica finiscono i campi di allenamento. A sollevare la polemica è stato Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, che ha minacciato di non mandare il Napoli in Arabia Saudita se la situazione non dovesse migliorare.

Le dichiarazioni di De Laurentiis

Come rivelato da “Il Corriere della Sera”, il presidente del Napoli ha dichiarato: “se i campi di allenamento non sono all’altezza, io il Napoli non lo mando“. Il club avrebbe inviato anche una delegazione a Riyad per valutare lo stato delle strutture. I partenopei sono attesi dalla sfida contro la Fiorentina del 18 gennaio.