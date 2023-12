Pallone d’Oro Africano 2023: trionfa Osimhen, il Marocco è la squadra dell’anno

CalcioWeb

Era il favorito della vigilia e ha confermato le aspettative. Victor Osimhen è stato eletto Pallone d’Oro Africano 2023. Il bomber del Napoli, già premiato come miglior calciatore della Serie A 2022-2023 ai premi AIC dei giorni scorsi, ha battuto la concorrenza di Salah e Hakimi.

Le dichiarazioni di Osimhen

“Sono contento dia ver vinto questo premio speciale. Grazie alla squadra, ai miei compagni, Premio prestigioso del calcio, grazie ai tifosi che mi supportano e mi difendono. Grazie a tutti per l’incoraggiamento“, ha dichiarato Osimhen.

Marocco squadra dell’anno

Nella serata di Marrakech è stato il Marocco a brillare. La nazionale protagonista dell’ultimo Mondiale in Qatar ha vinto il premio come squadra africana dell’anno. Il CT Walid Regragui è stato scelto come miglior tecnico del 2023.