Perchè Genoa-Inter è stata interrotta? Incredibile al “Ferraris”: non si può giocare! | VIDEO

Genoa-Inter, partita serale del venerdì della 18ª Giornata di Serie A, costretta a un brusco stop dopo 15 minuti di gioco. Il motivo? Scarsa visibilità. Sullo stadio “Luigi Ferraris” di Genova sembra essere scesa una fitta nebbia, ma la colpa è dei fumogeni lanciati dagli ultras del ‘Grifone’, una quantità tale da impedire il regolare svolgimento della partita. L’arbitro Doveri è costretto a chiamare lo stop.

I calciatori ne approfittano per una sorta di lungo timeout alle rispettive panchine. Dopo qualche minuto passato ad aspettare che il fumo si diradasse, la partita è ripresa regolarmente.

Genoa vs inter game has been stopped because of smoke from the forest pic.twitter.com/LrGxcMF261

— bouncer 🏋️‍♀️📍🧱⚽️ (@Bluepills173) December 29, 2023