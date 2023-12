Pogba, rinviata l’udienza sul caso doping: la situazione

CalcioWeb

Il 2024 sarà importantissimo per Paul Pogba, calciatore della Juventus a serio rischio squalifica per doping. Secondo le ultime notizie è stata accolta la richiesta presentata dai legali dello juventino di rinviare l’udienza al Tribunale nazionale antidoping prevista il 18 gennaio. La nuova data non è stata ancora fissata.

Il francese è risultato positivo al testosterone nei controlli dopo la partita Udinese-Juventus del 20 agosto scorso. Anche le controanalisi hanno confermato la positività. La Procura antidoping ha chiesto quattro anni di squalifica. I legali del calciatore avranno più tempo per perfezionare la strategia difensiva.