Pronostici 18ª Giornata Serie A: chance Inter, occhio alla Juventus

Ultima giornata di Serie A del 2023, penultima del girone d’andata. La 18ª giornata inizia venerdì 29 dicembre e si chiude sabato 30 dicembre. L’Inter può blindare il titolo di Campione d’Inverno e magari allungare sulle inseguitrici. La Juventus è chiamata a confermarsi nel big match di sabato sera contro la Roma. Milan e Napoli non possono permettersi di sbagliare, Fiorentina e Bologna vogliono alimentare il sogno Europa. Di seguito i pronostici della redazione di Calcioweb.

Pronostici 18ª Giornata Serie A

Fiorentina-Torino 1X + Under 4.5

La Fiorentina affronta il Torino sulla scia di 4 risultati utili consecutivi per alimentare il sogno Europa. I toscani sono quinti a un punto dal Bologna quarto. La gara contro il Torino, anch’esso in scia di 4 risultati utili consecutivi, non si presenta semplice, ma fra le mura amiche del Franchi è lecito aspettarsi punti. 1X dunque, in combo con l’Under 4.5 vista la propensione del Torino a segnare e concedere poco.

Napoli-Monza 1

Tre sconfitte nelle ultime 5 gare, lo scudetto che ormai ha preso la via del Nord Italia, l’eliminazione dalla Coppa Italia e il netto ko contro la Roma. In casa Napoli la situazione non è delle migliori e serve una scossa. Il calore del Maradona è quello che serve, soprattutto con le assenze per squalifica di Osimhen e Politano. Contro il Monza non sarà una gara facile, ma il Napoli non può fallire ancora: 1.

Genoa-Inter 2

L’Inter ha una ghiotta opportunità per allungare sulla Juventus impegnata nella delicata sfida contro la Roma. Il Genoa, soprattutto in casa, non è una squadra facile da affrontare: 12 i punti raccolti in 8 partite, 4 i risultati utili consecutivi. Ma pronosticare contro questa Inter da 44 punti in 17 partite, 22 dei quali raccolti in trasferta con 7 vittorie e 1 pareggio (miglior rendimento esterno), appare complicato: segno 2.

Lazio-Frosinone MG 1-3 Casa

Derby laziale nella 18ª Giornata di Serie A. La Lazio cerca punti e continuità per chiudere l’anno al meglio e non perdere altro terreno dalla zona Europa. Il Frosinone non vince da 4 giornate ma è una squadra che può mettere in difficoltà chiunque, con una predilezione per le big. L’attacco della Lazio segna 1 gol a partita di media e, anche senza Immobile, ci auguriamo non tradisca: MG 1-3 casa.

Atalanta-Lecce 1

Dopo il ko interno contro il Bologna, l’Atalanta ha voglia di rialzare subito la testa e tornare a macinare punti. L’Europa dista 2 punti, la zona Champions 5. Un ritardo che può essere ridotto a partire dalla gara contro un Lecce che ha raccolto 6 punti nelle ultime 5 giornate, ma che in trasferta non ha mai vinto e ha mostrato spesso qualche difficoltà: diamo fiducia a Gasperini, segno 1.

Cagliari-Empoli MG 1-3 Casa

Sfida salvezza tra Cagliari ed Empoli con in palio punti pesanti fra due delle ultime 3 squadre del campionato. Un pareggio serve a poco a entrambe, vincere vorrebbe dire ottenere 3 contro una diretta concorrente per iniziare il 2024 con maggior fiducia. Servono i gol e il Cagliari ne segna 16 in 18 gare, ma 11 dei quali arrivano nelle 8 casalinghe: per questo MG 1-3 Casa.

Udinese-Bologna MG 1-3 Ospite

Due squadre dal rendimento diametralmente opposto. L’Udinese è una delle sorprese in negativo del campionato: una sola vittoria e 11 pareggi che sommati fanno 14 punti, quanto basta per galleggiare sopra la zona retrocessione. Il Bologna continua a stupire: con 31 punti è quarto e vuole restare in zona Europa il più a lungo possibile. In trasferta segna un gol a partita (8 gol in 8 partite), ci auguriamo continui: MG 1-3 Ospite.

Milan-Sassuolo MG 1-3 Casa

Pioli sembra aver esaurito il credito, ogni passo falso che arriverà da ora in avanti potrebbe portare all’esonero. Il Sassuolo non porta, storicamente, bene agli allenatori rossoneri e un Milan con la difesa a pezzi, qualche stella sottotono e l’obbligo di fare risultato rischia di riservare brutte sorprese. L’attacco, in questo senso, sembra l’unica garanzia: MG 1-3 Casa.

Verona-Salernitana GG

Delicato scontro salvezza. Il Verona viene da una vittoria che ha portato a 6 il numero dei punti raccolti nelle ultime 5 partite giocare: a quota 14, gli scaligeri sono a +1 sulla zona retrocessione. La Salernitana ha raccolto 4 punti negli ultimi 5 incontri disputati, è ultima con 9 punti, ma ha fermato il Milan nell’ultima gara casalinga. Attacchi non brillantissimi con 15 e 14 gol segnati, ma le difese fanno peggio con 36 e 23 gol subiti. Ci aspettiamo una gara aperta con il segno GG.

Juventus-Roma 1X + Under 4.5

Big match che chiude la 18ª Giornata e il 2023 della Serie A. La Juventus non vuole perdere terreno dall’Inter, la Roma è in scia per un posto Champions. Due squadre dalle filosofie simili, con due allenatori che curano molto la fase difensiva. Ci aspettiamo una partita bloccata, magari decisa da un episodio. Diamo fiducia all’imbattibilità casalinga della Juventus con l’1X + Under 4.5.

