Pronostici Europa League, 6ª Giornata: Roma e Atalanta, destini diversi?

Tutto pronto per una serata di Europa League ricca di verdetti importanti. Si chiude quest’oggi il 6° e ultimo turno dei gironi, quello in cui le classifiche si cristallizzano, le prime due squadre si qualificano alla fase eliminatoria, la terza ‘retrocede’ in Conference League e la quarta abbandona il torneo.

Impegnate Roma e Atalanta, entrambe già qualificate. L’Atalanta è già sicura del primo posto, la Roma deve ancora provare a conquistarlo per evitare di affrontare ai sedicesimi una delle ‘retrocesse’ dalla Champions League. Vediamo i pronostici della redazione di Calcioweb.

Pronostici Europa League: la 6ª Giornata

Roma-S. Tiraspol 1 + Over 1.5

La Roma è già qualificata, ma dopo i due passi falsi nelle ultime due gare giocate, non è padrona del proprio destino. Per terminare al primo posto, infatti, dovrà battere lo Sheriff Tiraspol e sperare in una sconfitta dello Slavia Praga contro il Servette che non ha obiettivi (è già sicuro della Conference League). In caso di pareggio toccherà valutare la differenza reti: la Roma cercherà quindi una vittoria larga. Scegliamo il segno 1 + Over 1.5.

Slavia Praga-Servette 1

Come detto prima, lo Slavia Praga dovrà affrontare un Servette senza obiettivi, in casa, con 3 punti in palio che le garantirebbero il primo posto e l’accesso diretto agli ottavi. Difficile che i cechi si facciano sfuggire questa occasione. Segno 1.

Brighton-Marsiglia GG

Sfida tutta italiana in panchina: De Zerbi affronta Gattuso. Brighton e Marsiglia battagliano per il primo posto. Le due squadre rispecchiano le mentalità dei rispettivi tecnici: il Brighton vuole giocare sempre in maniera ambiziosa, il Marsiglia è più compatto ma ha messo a segno già 14 reti nel girone. Ci aspettiamo almeno un gol per parte.

Rakow-Atalanta GG

L’Atalanta è già sicura del primo posto, farà un po’ di turnover e darà spazio a qualche giovanee. Il Rakow, dal canto suo, può ancora puntare alla Conference League anche solo con un pareggio se lo Sturm Graz dovesse perdere contro lo Sporting (condannato a vincere per provare a passare come prima). Il segno GG dovrebbe fare al caso nostro.

Sporting-Sturm Graz MG 1-3 Casa

Lo Sporting, come detto, deve vincere per provare a passare come prima nel girone in caso di sconfitta dell’Atalanta. Lo Sturm Graz ha bisogno di almeno un punticino per assicurarsi la Conference League (ammesso che il Rakow non vinca) e proverà a ottenerlo con ogni mezzo. Ci fidiamo dell’attacco dei portoghesi: MG 1-3 casa.

West Ham- Friburgo GG

Altro scontro al vertice per ottenere il primo posto. West Ham e Friburgo sono prime con 12 punti a testa e già qualificate. Ci aspettiamo una gara aperta con almeno un gol per parte.

Le altre partite

LASK-Tolosa MG 1-3 Casa

Leverkusen-Molde MG 1-3 Ospite

Panathinaikos- M. Haifa 1X

Qarabag-Haken 1

Rennes-Villarreal MG 1-3 Casa

Royale Union SG-Liverpool MG 1-3 Ospite

Ajax-AEK MG 1-3 Casa

Aris-Sparta Praga GG

Betis-Rangers GG

Olympiakos-TSC 1X