“Il problema è degli altri”, Quagliarella racconta Pirlo: cosa lo faceva arrabbiare

Fabio Quagliarella ha annunciato il ritiro da qualche settimana ma è rimasto nell’ambiente calcistico. Lieta la sua presenza come ospite al Club di Sky Sport, la trasmissione condotta da Fabio Caressa che si occupa di commentare la giornata di Serie A dopo la gara serale della domenica.

L’ex bomber della Sampdoria ha raccontato alcuni aneddoti su Andrea Pirlo, attuale allenatore blucerchiato e suo ex compagno ai tempi della Juventus, fra i quali uno riguardante un aspetto che faceva particolarmente arrabbia l’ex regista della Nazionale.

L’aneddoto di Quagliarella su Pirlo

Quagliarella ha raccontato: “al primo allenamento Lichsteiner partiva e urlava per avere il pallone, Andrea gli disse di pensare a correre che gli sarebbe comunque arrivata anche perchè parlare troppo favoriva gli avversari. Poi c’è da dire che Pirlo si arrabbiava molto quando non gli davi la palla, gli dicevi: ‘Andrea, hai uno o due giocatori che ti marcano, non te la posso dare’, ma rispondeva: ‘tu dammela, il problema è degli altri’. Questo era Pirlo“.