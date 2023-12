Il ranking UEFA deciderà le qualificate al Mondiale per Club: duello Juventus-Napoli

CalcioWeb

Novità riguardante il Mondiale per Club. Il Consiglio FIFA ha deciso che sarà il ranking UEFA a decidere la classifica delle squadre che si qualificheranno per la competizione. Fra le italiane, l’Inter è già qualificata, mentre è duello fra Juventus (47 punti) e Napoli (41). I partenopei proveranno a operare il sorpasso andando avanti in Europa: gli ottavi possono dare al massimo 5 punti (4 per due successi e 1 di bonus qualificazione), serviranno, eventualmente, i quarti.

Si giocherà da metà giugno a metà luglio 2025. Le europee sono 12, già qualificata l’Inter con City, Real Madrid, Chelsea, Bayern, Psg, Benfica e Porto. In ballo una tra Borussia e Lipsia, una tra Barcellona e Atletico, una tra Juve e Napoli, più un posto che andrà ai campioni di questa Champions oppure al Salisburgo.