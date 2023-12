Vittoria e sorpasso: la Roma supera il Napoli e si rilancia per la Champions | CLASSIFICA

CalcioWeb

La Roma vince il big match della 17ª giornata del campionato di Serie A e si è rilanciata per la qualificazione in Champions League. Il Napoli continua la stagione deludente e la situazione è sempre più delicata. La squadra di José Mourinho riscatta la sconfitta contro il Bologna e si conferma a -3 della zona Champions League. La compagine di Walter Mazzarri scivola al settimo posto e anche la qualificazione in Europa è a rischio.

Assente Dybala, i padroni di casa si schierano con la coppia formata da Lukaku e Belotti, gli ospiti rispondono con il tridente Politano, Osimhen e Kvara. Nei primi minuti è Bove il più pericoloso, prima scheggia la traversa poi viene fermato da un miracolo di Meret. Gli ospiti si fanno vedere con Osimhen, si va all’intervallo sullo 0-0.

Al 66′ la partita svolta: Politano è ingenuo e viene espulso per un fallo di reazione. Passano 10 minuti e Pellegrini sigla il gol del vantaggio. Al’86’ si registra anche la doppia ammonizione e l’espulsione di Osimhen, a tempo quasi scaduto il gol del 2-0 di Lukaku in contropiede.

La classifica

Inter 44 Juventus 40 Milan 33 Bologna 31 Fiorentina 30 Roma 28 Napoli 27 Atalanta 26 Lazio 24 Torino 24 Monza 21 Lecce 20 Frosinone 19 Genoa 19 Sassuolo 16 Verona 14 Udinese 14 Cagliari 13 Empoli 12 Salernitana 9