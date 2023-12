Roma-Sheriff Tiraspol: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Ultima partita del girone di Europa League per la Roma già sicura del passaggio alla fase eliminatoria ma non del primo posto. Il misero punticino raccolto nelle ultime due gare, che ha fatto arrabbiare anche Mourinho, ha pregiudicato il primo posto dei giallorossi che non sono più padroni del proprio destino ma dovranno vincere contro lo Sheriff Tiraspol e dare un’occhiata alla gara dello Slavia Praga.

Roma-Sheriff Tiraspol: probabili formazioni

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Renato Sanches, Bove, Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti.

Allenatore: Josè Mourinho

Sheriff Tiraspol (4-5-1): Koval; Apostolakis, Tovar, Garananga, Artunduaga; Mbekeli, Ricardinho, Talal, Badolo, Paulo; Luvannor

Allenatore: René Weiler

Roma-Sheriff Tiraspol: l’orario

La sfida tra Roma e Sheriff Tiraspol, valida per la 6ª Giornata di Europa League, si giocherà alle 18:45 presso lo stadio Olimpico di Roma.

Roma-Sheriff Tiraspol: il pronostico

La Roma è già qualificata, ma dopo i due passi falsi nelle ultime due gare giocate, non è padrona del proprio destino. Per terminare al primo posto, infatti, dovrà battere lo Sheriff Tiraspol e sperare in una sconfitta dello Slavia Praga contro il Servette che non ha obiettivi (è già sicuro della Conference League). In caso di pareggio toccherà valutare la differenza reti: la Roma cercherà quindi una vittoria larga. Scegliamo il segno 1 + Over 1.5.

Roma-Sheriff Tiraspol: diretta tv

La sfida di questa sera tra Roma e Sheriff Tiraspol sarà visibile in televisione su Sky Sport al canale Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in LIVE-Streaming su DAZN, Sky Go e NOW.