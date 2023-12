Salernitana-Bologna: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Una squadra chiamata alla reazione per evitare la retrocessione, di fronte un avversario molto competitivo ed in grado di inserirsi per la zona Europa. La 15ª giornata del campionato di Serie A regala la partita tra Salernitana e Bologna. La squadra di Filippo Inzaghi dovrà reagire e vincere in casa per tornare in corsa. La compagine di Thiago Motta è reduce dal pareggio contro il Lecce.

Salernitana-Bologna: probabili formazioni

SALERNITANA (3-4-3): Costil; Daniliuc, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Ikwuemesi, Kastanos.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ochoa

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Calafiori; Ferguson, Freuler, Aebischer; Saelemaekers, Zirkzee, Ndoye.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bonifazi, Corazza, De Silvestri, Karlsson, Orsolini, Soumaoro

Salernitana-Bologna: l’orario

La sfida di Serie A Salernitana-Bologna, valida per 15ª giornata del campionato di Serie A, è in programma domenica 10 dicembre, alle 18:00 allo stadio Arechi.

Salernitana-Bologna: il pronostico

Furente per il pari maturato, su rigore a tempo scaduto, contro il Frosinone, il Bologna torna in campo in trasferta sul campo della Salernitana. I felsinei non hanno mai vinto lontani dal Dall’Ara con 6 gol fatti e 7 subiti in 7 partite. La Salernitana è ultima in classifica, ha la peggior difesa del campionato (2 gol subiti a partita in casa): Multi Gol 1-3 Ospite.

Salernitana-Bologna: diretta tv

Salernitana-Bologna sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).