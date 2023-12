Colpo di scena, può saltare subito una panchina in Serie A: in arrivo De Rossi

CalcioWeb

Notizie clamorose sul campionato di Serie A, a poche ore dalla 14ª giornata. Secondo le ultime notizie è in corso un vero e proprio ribaltone in casa Hellas Verona con possibili novità tra dirigenza e panchina. La squadra occupa il penultimo posto e le ultime prestazioni non sono state all’altezza con il rischio retrocessione che è dietro l’angolo.

E’ ad un passo la cessione della società ad un fondo americano e già i prossimi giorni saranno decisivi per il closing. Il presidente Maurizio Setti è pronto a cedere la società con il direttore sportivo Marroccu che avrebbe fatto da tramite per la conclusione dell’affare.

La novità in dirigenza dovrebbe portare anche un ribaltone in panchina: la posizione di Marco Baroni è sempre più in bilico e il nome del futuro allenatore è ‘romantico’. Si tratta dell’ex centrocampista della Roma Daniele De Rossi, reduce dall’esperienza alla Spal. Al suo fianco Giampiero Pinzi, nel ruolo di vice.