Serhou Guirassy, il grande obiettivo del Milan: dalla clausola ridicola al “cugino” Thuram

Il Milan è alla ricerca del grande colpo in grado di spostare gli equilibri in attacco. L’obiettivo numero uno è Serhou Guirassy, la sorpresa della prima parte di stagione. Si tratta di un attaccante francese naturalizzato guineano, attualmente allo Stoccarda. Nato in Francia il 12 marzo 1996, è un centravanti potente e dotato di tecnica con capacità di disimpegnarsi anche in zona esterna. Si è dimostrato un goleador infallibile di destro, di sinistro, di testa e anche su calcio di rigore.

Cresciuto nelle giovanili del Laval, viene promosso in prima squadra e si dimostra subito un calciatore di grande prospettiva. Nel 2015 passa al Lille ma gioca poco, passa così in prestito all’Auxerre. Le esperienze con Amiens e Rennes sono state nel complesso positive, ma il vero salto di qualità anche dal punto di vista realizzativo si registra al Rennes. Nel 2022 passa allo Stoccarda e la carriera svolta. Si mette in mostra con una media realizzativa impressionante e attira l’attenzione dei club più importanti.

Guirassy ha giocato con la nazionale francese nell’under 16, under 19 e under 20. Poi ha deciso di difendere i colori della Nazionale della Guinea, Paese d’origine dei genitori, con cui ha esordito nel 2022.

Il Milan si è messo in fila per assicurarsi le prestazioni del calciatore ma la trattativa non si preannuncia facile. I motivi? La valutazione bassissima e la concorrenza delle altre squadre. La clausola da 17 milioni di euro rappresenta un vero e proprio affare e tantissimi club sono pronti a versare la cifra al club tedesco, soprattutto dalla Premier League.

Il carattere riservato

A livello caratteriale Serhou Guirassy è stato paragonato addirittura a un orsacchiotto per il suo carattere gentile. E’ considerato un calciatore molto emotivo, riservato e rispettoso. Nelle giovanili aveva un particolare feeling con Marcus Thuram, attuale attaccante dell’Inter. Il calciatore nerazzurro lo chiamava “cugino” come gesto di fratellanza. Anche per caratteristiche sono stati spesso paragonati.