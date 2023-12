Serie A, anticipi e posticipi dalla 20ª alla 27ª giornata: spettacolo assicurato

CalcioWeb

E’ in arrivo la 17ª giornata del campionato di Serie A, nel frattempo la Lega ha comunicato anticipi e posticipi dalla 20ª alla 27ª giornata. La 20ª giornata regala lo spettacolo della sfida tra Milan e Roma, appuntamento a domenica 14 gennaio alle 20:45.

La 21ª giornata è in grado di fornire importanti indicazioni con la sfida tra Inter e Atalanta, in campo mercoledì 28 febbraio alle 20:45. Lazio e Napoli di fronte per la 22ª giornata alle 18:00 di domenica 28 gennaio. Attesa altissima per Inter-Juventus, ufficializzata domenica 4 febbraio alle 20:45. In alto la FOTOGALLERY con anticipi e posticipi.