Serie B, lusso Kasami: il gol del vantaggio in Reggiana-Sampdoria | VIDEO

E’ in corso una giornata importante valida per il campionato di Serie B e la Sampdoria di Andrea Pirlo continua la rimonta in classifica. I blucerchiati sono in campo nel match in trasferta contro la Reggiana per avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff.

La partita si sblocca dopo al 44′ con un gol di Kasami su assist di Esposito. L’ex Palermo è un lusso per la categoria ed il gol del vantaggio è da stropicciarsi gli occhi. Ad inizio secondo tempo il raddoppio di De Luca.

🇮🇹 Goal: Pajtim Kasami | Reggiana 0-1 Sampdoriapic.twitter.com/0miaQ5SHy6 — FootColic ⚽️ (@FootColic) December 16, 2023