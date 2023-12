Serie C, il Potenza esonera Franco Lerda: il nome del sostituto

CalcioWeb

Arriva un ribaltone nel girone C di Serie C. Il Potenza ha deciso di cambiare allenatore ed è in arrivo il comunicato dell’esonero di Franco Lerda. Il tecnico paga la sconfitta casalinga contro il Taranto con il punteggio di 1-2 con la doppietta di Kanoute.

Il Potenza occupa la 15ª posizione con 18 punti conquistati in 16 partite e appena due punti di vantaggio sulla zona rossa. Il rendimento di un punto nelle ultime 4 partite non è stato considerato all’altezza e la decisione del cambio di allenatore è arrivata nelle ultime ore.

Al posto di Lerda è stato contattato Giuseppe Raffaele, pronto alla terza esperienza sulla panchina del Potenza. Nel corso della carriera ha guidato anche Igea Virtus, Messina e Viterbese.