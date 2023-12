Messi, senti Sneijder: “ingiusto che non abbia vinto io il Pallone d’oro nel 2010”

Uno degli eroi del Triplete nerazzurro, ritiratosi ormai da qualche anno, Wesley Sneijder è rimasto nel cuore di molti italiani. L’ex calciatore olandese, intervistato da Alhaya TV, ha parlato del suo 2010 da favola con l’Inter e del Pallone d’Oro di quell’anno, assegnato a Messi, che vinse solo la Liga.

“È stato un po’ ingiusto che non sia stato io a vincere il Pallone d’Oro 2010, ma che alla fine lo abbia vinto Messi“, ha affermato l’olandese. “Anche se non sono uomo che piange per questo genere di cose. Il Pallone d’Oro è un premio individuale, la mia preferenza è vincere trofei collettivi. Se dovessi scegliere tra la Champions League e il Pallone d’Oro, sceglierei la Champions League che ho vinto. Sono molto contento di quel titolo”, ha concluso.