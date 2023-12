Sorteggi Champions League: le possibili avversarie di Lazio, Inter e Napoli

CalcioWeb

Ci siamo. E’ arrivato il momento dei sorteggi di Champions League ed è altissima l’attesa per definire le avversarie delle squadre italiane. Sono tre i club di Serie A ancora in corsa: Napoli, Inter e Lazio. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dalla bellissima vittoria proprio contro i biancocelesti ed è sempre più la candidata alla vittoria dello scudetto. La compagine di Mazzarri è tornata al successo. I pericoli principali in prima fascia sono City, Bayern e Real Madrid. Tutte le italiane sono in seconda fascia.

Le qualificate da prime in classifica e in prima fascia

Bayern Monaco Arsenal Real Madrid Real Sociedad Atletico Madrid Dortmund Manchester City Barcellona

Le qualificate da seconde in classifica e in seconda fascia

Copenhagen Psv Napoli Inter Lazio Psg Lipsia Porto

Possibili avversarie Inter

Bayern Monaco (Germania)

Borussia Dortmund (Germania)

Arsenal (Inghilterra)

Real Madrid (Spagna)

Atletico Madrid (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Barcellona (Spagna)

Possibili avversarie Napoli

Bayern Monaco (Germania)

Borussia Dortmund (Germania)

Arsenal (Inghilterra)

Real Sociedad (Spagna)

Atletico Madrid (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Barcellona (Spagna)

Possibili avversarie Lazio

Bayern Monaco (Germania)

Borussia Dortmund (Germania)

Arsenal (Inghilterra)

Real Madrid (Spagna)

Real Sociedad (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Barcellona (Spagna)