Squalificati Serie B, il giudice sportivo: 10 calciatori out nel prossimo turno

Il giudice sportivo ha comunicato l’elenco dei calciatori squalificati dopo la 16ª giornata del campionato di Serie B. Vittoria casalinga del Bari, in grado di imporsi con il punteggio di 2-1 contro il Sudtirol. Torna al successo la Sampdoria con la bella vittoria casalinga contro il Lecco.

Successi casalinghi di Cittadella, Como e Ternana rispettivamente contro Cosenza. Modena e Feralpisalò. Per le zone altissime della classifica continua il momento entusiasmante del Catanzaro, 2-0 al Pisa. Vince anche la Cremonese contro il Venezia. Gol e spettacolo in Parma-Palermo. Ecco tutti gli squalificati in Serie B.

Squalificati Serie B, il giudice sportivo

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno e nel recinto di giuoco un fumogeno e un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BARBA Federico (Como): per avere, al termine della gara, afferrato per i capelli un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANTOV Valentin (Cremonese): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CUOMO Giuseppe (Sudtirol): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

GIRMA Natan (Reggiana): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALTARE Giorgio (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BIANCHETTI Matteo (Cremonese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

CANESTRELLI Simone (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DIAKITE Salim (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MATEJU Ales (Palermo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PRASZELIK Mateusz Jakub (Cosenza): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

SIBILLI Giuseppe (Bari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

PIZZIMENTI Marcello (Reggiana): per avere, al 46° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, rivolgendo espressioni irriguardose al Direttore di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GIANNITTI Marco (Ascoli): per avere, al 5° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

PERNA Armando (Cosenza): per avere, al 21° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale.