‘The best coach’: Guardiola e due allenatori italiani in finale

La FIFA aveva ufficializzato i nomi dei candidati per i premi ‘The Best’ con riferimento a varie categorie legate al mondo del calcio. Si tratta di una votazione online degli appassionati, di giornalisti, ct e capitani di tutte le nazionali dei paesi affiliati all’ente calcistico internazionale.

Nel primo elenco figuravano i nomi di Simone Inzaghi e Luciano Spalletti, poi Pep Guardiola, Xavi e Postecoglou. Con un nuovo comunicato la FIFA ha ufficializzato i nomi dei tre finalisti. In corsa per per prestigioso premio proprio Inzaghi e Spalletti, poi Pep Guardiola. L’allenatore del City è reduce dal ‘Treble’ con il club inglese. Il nome verrà svelato nel corso della cerimonia dei The Best FIFA Football Awards, il 15 gennaio.