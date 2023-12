Torino, perchè Radonjic non gioca? Juric: “butta la sua carriera”. Ma Cairo…

CalcioWeb

Il Torino vince 3-0 contro l’Atalanta, l’allievo Juric batte il maestro Gasperini, i granata si rilanciano in classifica mettendo nel mirino il tanto agognato piazzamento Champions. Una notte importante quella che ha chiuso il 14ª turno di Serie A, una festa in casa Toro nella quale stride l’assenza di Nemanja Radonjic.

Il talento serbo è un po’ la macchia della stagione del Torino. Un grandissimo valore aggiunto dal talento cristallino che, però, sembra essersi perso per strada. Non gioca da 7 partite, tra problemi fisici e scelte tattiche. Sul secondo aspetto Juric è stato chiaro nel post partita contro il Torino.

Juric duro su Radonjic: “sta buttando la sua carriera”

“L’anno scorso ha fatto più minuti nella sua storia da calciatore, vuol dire che abbiamo dato tutto quello che c’era da dare fra amore, attenzione e spiegargli come bisogna comportarsi. – ha dichiarato Juric a proposito di Radonjic – A volte non riesce ad allenarsi bene, non è accettabile a questi livelli e ci dispiace tanto perché è un giocatore di un talento incredibile. Secondo me sta buttando la sua carriera e ci dispiace tanto. Sicuramente da recuperare, deve fare passi in avanti come comportamenti. Vedere gli esempi di Vlasic che ha avuto momenti brutti ma ha lavorato sodo con attenzione ed è cresciuto. E’ un peccato, io spero che capisca come ha capito l’anno scorso e cresca“.

Assenza Radonjic: la versione di Cairo

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha commentato così la questione Radonjic: “è una balla che ha litigato. Si è fatto male al flessore, non poteva giocare. Adesso non ci sono frizioni come Pellegri. Nella rifinitura hanno avuto problemi, è inutile portarli in panchina se non possono giocare“.