Tottenham, la linguaccia del portiere Vicario a Callum Wilson | VIDEO

L’ultima giornata di Premier League ha regalato la sfida scoppiettante tra Tottenham e Newcastle. La gara non è stata mai in discussione e si è conclusa sul risultato di 4-1. Gli Spurs mettono le cose in chiaro già nel primo tempo con i gol realizzati da Udogie e Richarlison.

Nella ripresa è ancora l’attaccante brasiliano a siglare la doppietta personale, poi il gol di Son che chiude i conti. In pieno recupero il gol della bandiera di Joelinton. Il portiere italiano Guglielmo Vicario è stato autore di una prima parte di stagione entusiasmante. Nel corso dell’ultima partita ha reagito con una linguaccia dopo una parata: il destinatario è stato l’avversario Callum Wilson. Poi il ‘testa a testa’ e altri momenti di tensione.

Guglielmo Vicario ke Callum Wilson 😂 Pasca ini, Wilson berkomentar, “Nunjukin muka gitu….. gaada respectnya!” Vicario membalas, “Respect diberikan….pada mereka yg respect ke gue!”pic.twitter.com/0wwC1FPIdN — MEDIOCLUB (@medioclubID) December 11, 2023