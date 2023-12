Serie A, la Lazio non decolla: solo 1-1 contro l’Hellas Verona | CLASSIFICA

CalcioWeb

Non decolla la stagione della Lazio. La squadra di Maurizio Sarri continua a confermarsi troppo altalenante e nel match della 15ª giornata del campionato di Serie A non è andata oltre l’1-1. Occasione sprecata per i biancocelesti, prima in vantaggio di un gol e poi anche di un uomo dopo il pareggio.

Il Verona si schiera con Ngonge e Djuric, i biancocelesti rispondono con Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson. La gara si sblocca al 23′ con un fantastico colpo di tacco di Zaccagni. Il primo tempo si chiude sullo 0-1.

Al 70′ il padroni di casa trovano il pareggio con Henry. Passano 7 minuti ed il Verona rimane in 10 per il doppio giallo di Duda. Il forcing della Lazio non porta i frutti sperati. Finisce 1-1.

La classifica

Juventus 36

Inter 35

Milan 29

Roma 24

Napoli 24

Fiorentina 23

Bologna 22

Lazio 21

Atalanta 20

Torino 19

Monza 18

Frosinone 18

Lecce 16

Genoa 15

Sassuolo 15

Udinese 12

Empoli 11

Verona 11

Cagliari 10

Salernitana 8