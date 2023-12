Haaland come non si era mai visto: che furia dopo la decisione di Hooper | VIDEO

E’ finita 3-3 la sfida di ieri sera tra Manchester City e Tottenham. Un pareggio che sta facendo discutere a causa di alcune scelte arbitrali che hanno fatto infuriare i giocatori.

Ad adirarsi parecchio è stato soprattutto Erling Haaland, che non ha nascosto la sua rabbia all’arbitro Simon Hooper, che gli ha negato un’ultima possibilità di vittoria.

Il norvegese ha subito fallo da Emerson Royal ma si è rialzato, mandando Jack Grealish in porta. Dopo aver inizialmente fatto cenno di continuare il gioco, Hooper ha poi sorprendentemente fischiato per fermare il gioco, scatenando la furia del giocatore norvegese.

Chiaramente infuriato, si è lanciato immediatamente verso Hooper. Dopo il fischio finale Haaland ha avuto anche un battibecco col centrocampista Lo Celso, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi: “vaff*****o”, avrebbe gridato all’argentino mentre usciva dal campo.

Il capocannoniere del City ha poi condiviso un video di quanto accaduto su X insieme alla frase “WTF” – che significa “Che ca**o”.

So Haaland was fouled, gets straight up and plays the ball with the advantage to Grealish who was then in the clear and Simon Hooper blows the whistle for the foul

Absolutely atrocious officiating 💀pic.twitter.com/hxxyu1noVE

— Has the Referee or VAR made a poor decision? (@PoorEPLreferees) December 3, 2023