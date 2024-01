“Friuli non è razzista”, acquistata una pagina di pubblicità dopo il caso Maignan

CalcioWeb

Le offese razziste nei confronti di Mike Maignan, portiere del Milan, hanno alzato un vero e proprio polverone. Il brutto episodio si è verificato in occasione di Udinese-Milan, sfida valida per il campionato di Serie A. “Senza motivo”: è il titolo di una pagina di pubblicità acquistata da un anonimo inserzionista su alcuni quotidiani, nazionali e locali.

“Il razzismo non ci appartiene”, è il messaggio riferendosi alla comunità friulana, dopo la mancata concessione della cittadinanza da parte del Consiglio comunale di Udine all’estremo difensore rossonero.

Nella pagina è stato inserito anche un fotomontaggio della piazza principale di Udine con davanti alcuni calciatori di colore. “Territorio di confine, sempre aperto a culture diverse e persone di ogni nazionalità, il Friuli Venezia Giulia accoglie e valorizza, sostiene e crea sviluppo“, il messaggio. “La nostra gente non accetta di essere definita razzista per l’inqualificabile gesto di pochi individui, già identificati e puniti, che non ci rappresentano. Il nostro tifo vive da sempre lo sport come una sana passione, oltre ogni differenza”.