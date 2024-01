Operazione Champions, aggancio confermato: l’Atalanta batte l’Udinese ed è quarta | CLASSIFICA

CalcioWeb

Aveva chiesto una vittoria come regalo di compleanno e una vittoria ha ottenuto. Gasperini, 66 anni compiuti ieri, sarà stato felicissimo. La sua Atalanta ha superato per 2-0 l’Udinese nella prima partita del sabato della 22ª Giornata di Serie A. Tre punti pesanti, raccolti già nel primo tempo grazie ai gol di Miranchuk al 33′ e Scamacca al 45’+1. In entrambe le azioni decisivo lo zampino di De Ketelaere.

Grazie al successo odierno, l’Atalanta aggancia la zona Champions. I nerazzurri salgono al quarto posto, a quota 36 punti in classifica, 9 in meno del Milan 3° (45) che giocherà questa sera ma ha anche una gara in più giocata nel turno di Supercoppa (l’Atalanta affronterà l’Inter nel recupero, ndr). Dietro i bergamaschi ci sono Fiorentina a quota 34 e Lazio a quota 33, entrambe con una gara da recuperare.

Classifica Serie A

Juventus 52 Inter 51 Milan 45 Atalanta 36 Fiorentina 34 Lazio 33 Bologna 32 Roma 32 Napoli 31 Torino 31 Genoa 25 Monza 25 Frosinone 22 Lecce 21 Sassuolo 19 Udinese 18 Cagliari 18 Verona 17 Empoli 16 Salernitana 12