Bologna-Genoa: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

La 19ª Giornata di Serie A si apre a tinte rosse e blu. Si comincia già questa sera, eccezionalmente di venerdì, per il primo weekend di campionato del 2024. Il Bologna, dopo l’inaspettato ko interno contro l’Udinese, ospita il Genoa fra le mura amiche del Dall’Ara, alla ricerca di punti preziosi per continuare a restare in zona Europa. Il Genoa, dal canto suo, vuole tenere distanti i bassifondi della classifica. Vediamo le info sulla gara.

Bologna-Genoa: probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Lykogiannis; Aebischeri, Freuler; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee.

All. Motta

Squalificati: Ferguson | Indisponibili: El Azzouzi, Karlsson, Ndoye, Soumaoro

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Retegui.

All. Gilardino

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Jagiello, Strootman, Thorsby

Bologna-Genoa: orario

La partita tra Bologna e Genoa, valida per la 19ª Giornata di Serie A, si giocherà quest’oggi, venerdì 5 gennaio 2024, alle ore 20:45, presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

Bologna-Genoa: pronostico

Obiettivo: cancellare il ko contro l’Udinese. Il Bologna vuole archiviare subito il passo falso dell’ultima gara di campionato e riscattarsi già a partire dalla gara del venerdì sera che apre, in anticipo, la 19ª Giornata di Serie A. Ferguson fuori per squalifica, davanti confermato Zirkzee. Il Genoa non resterà a guardare. Scegliamo: Multi Gol 1-3 Casa.

Bologna-Genoa: diretta tv

Bologna-Genoa sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).