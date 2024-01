Calciomercato Como, colpo da una big di Serie A: interviene Fabregas

CalcioWeb

La finestra di mercato invernale è iniziata anche in Serie B e diverse squadre tengono d’occhio situazioni interessanti presenti al ‘piano di sopra’ per provare l’assalto a calciatori di categoria superiore che possano dare una mano per gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Una delle squadre più attive in sede di calciomercato è il Como che, dopo un’ottima prima metà di stagione, vuole dar seguito al suo ambizioso progetto provando a lottare per la promozione.

Il club lombardo, per riuscirci, ha deciso di pescare in casa di una big di Serie A del calibro del Milan.

Calciomercato Como, occhi su Luka Romero: si muove Fabregas

L’età potrebbe trarre in inganno, ma non si tratta dell’acquisto del ‘classico’ primavera, seppur in casa rossonera ne siano stati messi in vetrina molti in questo periodo. Il Como ha messo gli occhi sul 20enne Luka Romero, acquisto estivo del Milan che lo ha firmato a parametro zero in uscita dalla Lazio. Giovanissimo ma con ben 4 stagioni da professionista alle spalle, 2 fra Serie A e B in Spagna, altre 2 già citate in Italia.

La seconda, quella attuale per l’appunto, potrebbe concluderla in prestito al Como. Una soluzione che non sembra convincere totalmente il Milan che preferirebbe prestare il calciatore in Serie A per dargli maggior minutaggio a un livello superiore (il Lecce ha sondato il terreno, ndr). Il Como però fa sul serio: “Sky Sport” parla della possibilità che a scendere in campo sia addirittura Cesc Fabregas, ex allenatore della squadra, che potrebbe intervenire personalmente per favorire la trattativa.