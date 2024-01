Calciomercato Fiorentina, Beste e non solo: pronto un super colpo dalla Serie A

CalcioWeb

La prima metà di stagione della Fiorentina è andata oltre le aspettative. I toscani hanno superato da primi in classifica il girone di Conference League e all’ottimo cammino europeo hanno abbinato una cavalcata importante in Serie A che vede, dopo 18 giornate, la Fiorentina al quarto posto in classifica dietro Inter, Juventus e Milan.

In virtù della seconda parte di stagione e con il calciomercato invernale che ha aperto i battenti, la dirigenza viola è pronta a intervenire per rinforzare la squadra a disposizione di Vincenzo Italiano per andare avanti in Conference League e puntare a un piazzamento importante in campionato.

Calciomercato Fiorentina: occhi su Beste e Ngonge

Con gli infortuni di Sottil e Nico Gonzalez, oltre alla partenza di Kouame per la Coppa d’Africa, il reparto offensivo della Fiorentina rischia di essere a corto di nomi. I soli Ikone e Brekalo sono gli unici esterni disponibili in un attacco che schiera 3 calciatori dietro la prima punta. Urge un intervento, forse anche due.

La Fiorentina ha messo gli occhi su Jan-Niklas Beste, esterno mancino tedesco classe 1999 in forza all’Heidenheim: contatti positivi con il calciatore, il club tedesco chiede una dozzina di milioni.

Alla dirigenza Viola piace anche Cyril Ngonge, duttile esterno del Verona che può giocare anche al centro del tridente dietro la punta. Il costo del francese è di 15-20 milioni, prezzo che può essere ridotto tra bonus ed eventuali contropartite.