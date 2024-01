CalcioWeb

Mentre la Juventus è pronta a definire un colpo importante a centrocampo agli sgoccioli del calciomercato invernale, in vista di giugno arrivano notizie non proprio confortanti per i tifosi bianconeri. Secondo “Tuttosport”, riflettori accesi dalla Premier League su Gleison Bremer, una delle colonne portanti della difesa di Max Allegri, nonchè uno dei migliori difensori centrali del campionato di Serie A.

Calciomercato Juventus: Manchester United su Bremer

I difensori di qualità fanno gola a tutti, in particolar modo in Inghilterra. Ecco quindi che il Manchester United, alle prese con un’altra stagione al di sotto delle aspettative (9° a 11 punti dalla zona Champions) prepara la rivoluzione in vista dell’estate. I ‘Red Devils’ vorrebbero rinforzare il reparto offensivo proprio con Gleison Bremer: il prezzo si aggira intorno ai 70 milioni. Un’offerta del genere sarebbe impossibile da rifiutare per la Juventus.