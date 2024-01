Calciomercato Juventus, la verità su Bonaventura e Pereyra: spunta un terzo nome

CalcioWeb

Difficile che le big mettano mano al portafogli negli ultimi giorni di mercato. Mentre l’Inter pensa già all’estate definendo un colpo importante in attacco, la Juventus prova a sondare il terreno per prendere un centrocampista subito, in modo tale da riempire i vuoti lasciati da Pogba e Fagioli, fermi per squalifica.

L’identikit è il seguente: deve liberarsi a cifre basse (una manciata di milioni), deve essere un calciatore esperto, deve adattarsi subito all’ambiente.

Calciomercato Juventus: Bonaventura, Pereyra e un terzo nome

Due i nomi caldi delle ultime ore. Il primo è quello di Jack Bonaventura, centrocampista in grado di portare gol e qualità: si è parlato di 6 mesi di contratto (è in scadenza) e un rinnovo in caso di qualificazione in Champions League dei bianconeri. La Fiorentina non vuole privarsi di una delle sue pedine principali per una cifra che somiglia più a un indennizzo che a un’offerta.

Il secondo nome è quello di Roberto Pereyra, centrocampista che in carriera ha già vestito la maglia della Juventus. L’Udinese lo valuta 4 milioni, cifra che ha riscontrato una fredda reazione dalla controparte bianconera.

A dirla tutta ci sarebbe un terzo nome, lontano dall’identik e dai profili sopra descritti. La Juventus ha proposto un prestito oneroso per Lazar Samardzic, calciatore accostato anche all’Inter e al Napoli, ma che si muoverà solo in estate. Evidentemente, in questo caso, un acquisto di qualità utile al presente e soprattutto per il futuro. L’Udinese ha rifiutato la proposta priva di certezze sul riscatto del giocatore.